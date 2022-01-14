قرر بنك كوريا الجنوبية المركزي اليوم الجمعة رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا وسط مخاوف التضخم المستمر.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي عقد اجتماعه الأول لتحديد سعر الفائدة هذا العام وصوت على رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25ر0 % ليصل إلى25ر1%.

وجاء القرار بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25ر0 % ليصل إلى 1 % في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتعتبر هذه ثالث زيادة في السعر منذ أن أجرى البنك الكوري أول زيادة في فترة الجائحة في آب/أغسطس العام الماضي.

وأعاد هذا القرار سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى ما قبل الجائحة الذي كان عليه قبل آذار/مارس عام 2020 عندما عقد البنك المركزي اجتماعا طارئا وخفضه بمقدار 5ر0 % ليصل إلى 75ر0 % لتخفيف تداعيات الجائحة، وبعد شهرين خفض السعر إلى أدنى مستوى له على الإطلاق إلى5ر0 %.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها مجلس السياسة النقدية سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي منذ 14 سنة عندما رفعه في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس عام 2007.