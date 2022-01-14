تحدث إيمانويل أمونيكي نجم المنتخب النيجيري والزمالك الأسبق، عن كواليس فوز النسور على المنتخب المصري بهدف دون رد في كأس أمم أفريقيا، مشيرًا ان الفراعنة لديهم فرصة للتأهل لدور المقبل في الكان.

وكان المنتخب المصري خسر أمام نيجيريا بهدف نظيف، وتونس خسر أمام مالي بنفس النتيجة وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكان.

وقال أمونيكي في تصريحات تلفزيونية عبر "إم بي سي مصر": "مباراة مصر ونيجيريا كانت رائعة جدًا ولكن للأسف الفريق المصري عانى من عدم الترابط بين الخطوط، ولم يتم استغلال محمد صلاح بالشكل الصحيح".

وتابع: "المنتخب النيجيري لعب بقوة واستغل الفرصة التي أتيحت له وكانت مباراة جيدة، واعتقد ان الكثيرين اعجبتهم المباراة ومن وجهة نظرى الفريق النيجيري كان الأفضل، لأنه هو من أستغل الفرصة المتاحة".

وواصل: "لكن ما رأيته من مباراة مصر ونيجيريا وغينيا بيساو والسودان فان مصر لديها فرصه للتأهل للدور المقبل من كأس أمم إفريقيا".

واختتم: "وأنا أتمنى كل الخير لمصر واتمنى ان أعود للتدريب في مصر مرة أخرى".