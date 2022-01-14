انحراف قطاري بضائع عن الخط الحديدى يتسبب في أضرار وتأخيرات بالتشيك

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ذكرت إدارة السكك الحديدية الحكومية في جمهورية التشيك اليوم الجمعة أن تصادم قطاري بضائع تسبب في أضرار بملايين اليوروات.

وقالت إن عدة عربات خرجت عن مسارها وانقلبت اليوم الجمعة بالقرب من بلدة بريروف، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شرق براغ.

ولم يصب أحد في الحادث. وتم نشر وحدة إطفاء ورافعة وسيارتي إنقاذ لإخلاء خطوط السكك الحديدية التي تشكل جزءا من الخط الشرقي الغربي المزدحم الرابط بين التشيك وبولندا وسلوفاكيا.

وتأثرت خدمات قطارات المسافات الطويلة جراء إلغاءات وتأخيرات. ووفقا لتقارير محلية، تسير القطارات في المنطقة ببطء شديد للغاية بسبب عدم وجود إشارات تشغيل.