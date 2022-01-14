تنطلق اليوم، الجمعة منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، خلال نسختها الأولى بثلاث مباريات قوية، حيث يلتقي غزل المحلة ومستضيفه طلائع الجيش، على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري في الخامسة مساءً، وفي التوقيت ذاته يلتقي سيراميكا كليوباترا مع فاركو على ملعب ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وفي مباراة اليوم، يدخل غزل المحلة مواجهة طلائع الجيش معولًا على مديره الفني الجديد عبد الحميد بسيوني، والذي يعلم كل صغيرة وكبيرة عن فريق الطلائع، والذي عمل مدربًا له قبل الانتقال لتدريب المحلة.

وكانت مباراة الفريقين في الدوري قد انتهت بالتعادل السلبي، وكانت قبل تولي بسيوني تدريب المحلة، وكذلك قبل تولي طارق العشري تدريب طلائع الجيش.

وفي المباراة الأخيرة اليوم، يستضيف سيراميكا كليوباترا، فريق فاركو، في لقاء يجمع الوافدين الجديدن على بطولة الدوري، حيث يسعى فريق سيراميكا للثأر من هزيمته أمام فاركو في الدوري، وتدشين انطلاقة قوية في البطولة الجديدة.

من جهته يبحث فريق فاركو بقيادة مجدي عبد العاطي عن تأكيد تفوقه، وتحقيق انتصارًا قبل المباريات المقبلة للفريق والتي ستكون أكثر قوة أمام الزمالك.