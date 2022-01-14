وزيرة البيئة: خلية نحل تواصل العمل استعدادًا لتنظيم قمة المناخ تنظيميًّا ولوجستيًّا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ الدولة تستعد مبكرًا لتنظيم مؤتمر قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي يُعقد هذا العام في مدينة شرم الشيخ.



وأضافت خلال مقابلة مع فضائية "dmc"، أنّه يتم تقسيم الأدوار والمسؤوليات لتنظيم هذا المؤتمر الضخم الذي سيحظى بمشاركة كبيرة، مشدّدة على أهمية أن تكون أهداف المؤتمر واضحة أمام الجميع.



وأشارت إلى أنّ مصر تركز على ملفات تمويل المناخ والتكيف، وهي موضوعات تهتم بها الدول النامية وتحديدًا في قارة إفريقيا، مؤكّدة أن هناك خلية نحل تواصل العمل سواء على الجانب التنظيمي واللوجستي أو ما يتعلق بميزانية المؤتمر ومساهمات القطاع الخاص والمجتمع المدني.



ولفتت إلى أنّ مصر ستنظم قبل موعد القمة، مؤتمرًا تحضيريًّا ينقسم إلى شقين، أحدهما مشاورات على المستوى الوزاري غير الرسمية لتساهم في تقديم وجهات النظر خلال القمة، والآخر يتعلق بالشباب.



وأوضحت أن جلسة تغير المناخ التي أقيمت خلال منتدى شباب العالم وكذا ورش العمل التي سبقت المنتدى، مثّلت استعدادًا للمؤتمر التحضيري الذي سيركز على شباب العالم قبل قمة المناخ .



ولفتت إلى أنّ مصر هي الدولة الوحيدة التي نظّمت اجتماعًا تحضيريًّا لمنتدى الشباب الرسمي الذي يُعقد قبل القمة وتحديدًا بثمانية أشهر.