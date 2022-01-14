رانجنيك يرغب في بقاء هيندرسون وفان دي بيك في مانشستر يونايتد

أبدى الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغبته في بقاء الثنائي دين هيندرسون ودوني فان دي بيك، مؤكدا تفهمه لحالة الاحباط لديهما بسبب قلة مشاركتهما في المباريات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه مع بدء فترة الانتقالات الشتوية، فإن مانشستر يونايتد لديه قائمة كبيرة ومليئة باللاعبين، فيما تدور التكهنات حول انضمام لاعبين ورحيل أخرين.

ولا يبدو من المحتمل أن يشهد ذلك الشهر انضمام لاعبين جدد، لكن بعض لاعبي مانشستر يونايتد تحدثوا إلى النادي بشأن خروج محتمل من الفريق.

ومن بين هؤلاء اللاعبين، يبرز اسم الحارس دين هيندرسون والذي يسعى للحصول على إعارة، فبعد أن أنهى الموسم الماضي كحارس أساسي في صفوف الفريق خلال فترة فيروس كورونا، قبل أن يعود الحارس الأساسي ديفيد دي خيا إلى مكانه الأساسي.

وقال رانجنيك عن الحارس الدولي الإنجليزي الذي غاب عن مباراة الفريق يوم الاثنين الماضي أمام أستون فيلا بسبب ظروف المرض: "حسنا لقد أخبرته بأنني أرغب في بقائه لأنه حارس مرمى رائع".

وأضاف: "لقد تصدى مرتين رائعتين للكرة في التدريبات أمس، أنا حقا أتمنى بقاءه كواحد من ثلاثة حراس مرمى كبار لدينا".

وشارك هيندرسون في مباراتين فقط هذا الموسم، كما أنه ربما يشعر بأن آماله في المشاركة في كأس العالم قد تتبخر، خاصة وانه اضطر للانسحاب من قائمة المنتخب الإنجليزي في كأس أمم أوروبا (يورو 2020) بسبب الإصابة.

وتأثرت أيضا آمال فان دي بيك في الانضمام إلى قائمة المنتخب الهولندي في كأس العالم بقطر، وذلك بعدما عانى من قلة المشاركة في المباريات، وذلك منذ انتقاله إلى الفريق قادما من أياكس الذي شهد أفضل فتراته على المستوى الفني.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما كأساسي في أربع مباريات فقط منذ انضمامه إلى الفريق مقابل 39 مليون يورو (1ر34 مليون جنيه إسترليني) في عام 2020 ويسعى للحصول على الخبرات والتدريب.

وأوضح رانجنيك:"أنه في نفس موقف دين هيندرسون، أنا ممتن لأن لدي ذلك اللاعب في القائمة".

وأضاف: "لقد شارك في آخر 15 أو 20 دقيقة أمام أستون فيلا وقدم أداء جيدا".

وتابع: "أنه دائما ما يقدم مستوى رائعا في التدريبات، لقد تحدثت معه منذ اسبوعين بعد التدريبات بالتأكيد عن ذلك الأمر، ولقد نصحته بأن يبقى في الفريق حتى نهاية الموسم".