القوات البيلاروسية تعود من كازاخستان إلى بيلاروسيا

عادت الوحدة العسكرية البيلاروسية التابعة لقوات حفظ السلام في منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى بيلاروسيا.



وبحسب وكالة "بيلتا" البيلاروسية نقلا عن وزارة الدفاع، فإن القوات البيلاروسية عادت على متن طائرات تابعة لقوات الفضاء الروسية.



وأشارت الوزارة إلى أن "انسحاب الجنود البيلاروسيين من جمهورية كازاخستان قد اكتمل. وقد تلقى جنود اللواء 103 فيتبسك المحمول جواً تجربة فريدة من نوعها للمشاركة في مهمة حفظ السلام. وقد تم الانتهاء من المهام المحددة بنجاح"، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسي.



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، غادر جنود حفظ السلام التابعين لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من أرمينيا وطاجيكستان وقيرجستان كازاخستان على متن أربع طائرات تابعة لطيران النقل العسكري التابع لقوات الفضاء الروسية.