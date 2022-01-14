قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنّ التطور الكبير الذي شهدته مدينة شرم الشيخ هو نتاج عمل فريق كبير تحت قيادته.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة" على شاشة "النهار"، أن هناك الكثير من الرجال والجنود المجهولة الذين يعملون بكل جد وإخلاص، بينهم 50 عامل نظافة يتولون مسؤولية تنظيف المدينة، قائلًا: "بنضّف شرم الشيخ كلها بالـ50 عامل".



وأشار إلى أنّ هذا الأمر يتطلب جهدًا كبيرًا من الجميع، وأن كل العاملين يتفانون في العمل لتخرج شرم الشيخ على أفضل طلّة، كما ظهرت في منتدى شباب العالم الذي اختتمت نسخته الرابعة أمس الخميس.



ولفت إلى أنّ رجال الحماية المدنية والمرور لعبوا دورًا كبيرًا لا سيّما في فترة تعرض المدينة للسيول من أجل عودتها لرونقها سريعًا في غضون أيام قليلة جدًا.



ولفت إلى هطول أمطار على شرم الشيخ يوم الأحد الماضي، وهو اليوم الذي سبق بدء منتدى الشباب، إلا أن الفعاليات لم تتأثر بسبب الجهود التي بذلت من قِبل العاملين في المحافظة.





