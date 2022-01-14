حذرت أجهزة الاستخبارات البريطانية من الاشتباه بأن جاسوسة صينية "انخرطت عن علم في أنشطة تدخل سياسي" داخل البرلمان، فيما نفت الصين هذه الاتهامات.



وبعث رئيس مجلس العموم (البرلمان)، ليندسي هويل رسالة إلى النواب، أمس الخميس، مشيراً فيها إلى نشاط محامية صينية، يشتبه بأنها "جاسوسة" للحزب الشيوعي الحاكم في بكين، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.



واعتمد هويل في رسالة وجهها إلى المشرعين، على تحذير صدر من أجهزة الاستخبارات البريطانية "MI5"، إذ يشتبه أنها "تعمل لحساب الحزب الشيوعي الصيني، للتواصل والانخراط مع أعضاء البرلمان والكيانات السياسية".



وبحسب الرسالة التي حملت عنوان "تحذير أمني من التدخل"، فإن (الصينية) كريستين لي، تعمل بالتنسيق مع إدارة الجبهة المتحدة بالحزب الشيوعي، إذ تقوم هذه الجبهة بـ"اختيار الأفراد وتضعهم في مواقع مختلفة، بهدف تعزيز أجندة الحزب".



ونفت السفارة الصينية في لندن الاتهامات، وقالت: "لسنا بحاجة ولا نسعى إطلاقاً لشراء نفوذ، في أي برلمان أجنبي". وأضافت"نعارض بشدة خدعة ترهيب وتلطيخ سمعة الجالية الصينية في المملكة المتحدة"، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.