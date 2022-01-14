أعلن مركز قيادة الإنقاذ التايواني في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) أن الرفات الذي تم انتشاله من موقع تحطم طائرة قبالة ساحل تايوان الغربي تم التأكد أنه للطيار المفقود الذي كان يحلق بطائرة مقاتلة من طراز "إف-16 في" عن طريق تحليل الحمض النووي.

وأقلعت الطائرة، ذات المقعد الواحد التي كان يقودها الكابتن تشين يي /28 عاما/، من قاعدة في مدينة تشيايي جنوبي تايوان يوم الثلاثاء واختفت من على شاشات الرادار بعد 28 دقيقة من إقلاعها.

وتم العثور على حطام الطائرة العسكرية في موقع التحطم أمس الأول الأربعاء، كما تم انتشال رفات بشري.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية المركزية "سي.إن.إيه" أن الفحص تم إجراءه باستخدام عينة من الحمض النووي من والدة الطيار الراحل.

وما زال سبب التحطم قيد التحقيق. وقال متحدث باسم سلاح الجو إن الأحوال الأجواء وأوضاع الرؤية كانت جيدة عندما سقطت الطائرة في البحر، مضيفا أنه لا يوجد دليل على قفز الطيار بمظلة قبل الحادث.

وحظر سلاح الجو التايواني طيران جميع الطائرات من طراز "إف- 16 في" منذ الحادث.

وتم العثور على الأجزاء البشرية وسترة الطيار، خلال عملية بحث وإنقاذ، قام بها 348 فردا، باستخدام سفينة وتسعة قوارب وأجروا 28 طلعة جوية.