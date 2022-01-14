الرئيسان الروسى والصيني يلتقيان في بكين خلال افتتاح دورة الألعاب الأولمبية

أعلنت موسكو اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يلتقي نظيره الصيني شي جين بينج في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الشهر المقبل.

وقال وزيرة الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي "نحن مستعدون لقمة روسية صينية رسمية".

وأضاف لافروف أن المحادثات التي تجرى في الرابع من شباط/فبراير لن تكون بين بوتين وشي فحسب ولكن أيضا سوف تشمل "مفاوضات واسعة النطاق على أعلى مستوى "بين الحكومتين.

وسوف يكون اللقاء وجها لوجه بين أكثر رئيسين نفوذا في العالم، مختلفا عن المقاطعة الدبلوماسية للألعاب الأولمبية المعلنة من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وغيرهم من الدول الأخرى جراء مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

واستشهدت الولايات المتحدة، على سبيل المثال بـ"الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية الجارية في شينجيانج" بالصين، مشيرة إلى حملة الإجراءات الصارمة التي تستهدف سكان الإيغور وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية في المنطقة.

وفي حين أن كبار المسؤولين لن يحضروا فعاليات الألعاب الأولمبية، يظل بإمكان الرياضيين من الدول المقاطعة المشاركة فى منافسات الألعاب في بكين.

ولكن روسيا كدولة فهي ممنوعة من المشاركة في الأولمبياد بعد فضيحة منشطات واسعة، ولكن الرياضيين الروس سوف يتمكنون من المنافسة تحت علم محايد.