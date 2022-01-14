المحادثات الأمنية لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تركز على التوترات بين الناتو وروسيا

احتلت التوترات بين حلف شمال الأطلسي(الناتو) وروسيا بشأن أوكرانيا صدارة جدول أعمال إجتماع غير رسمي لوزراء دفاع وخارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس آخذين في الاعتبار مستقبل السياسة الأمنية للتكتل.

وقال وزير خارجية الدنمارك جبي كوفود إنه لمن المهم أن نظهر لروسيا أن محاولة "تغيير النظام الأمني الأساسي في أوروبا هو أمر غير مقبول تماما".

وكان وزراء الدفاع والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في مدينة بريست الواقعة على الساحل الغربي لفرنسا لمناقشة التعاون العسكري المستقبلي خلال أسبوع مزدحم بالتحركات الدبلوماسية المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.

ولكن المحادثات المضطربة بشأن الأمن الأوروبي والتي جرت في كل من جنيف وبروكسل وفيينا لم ينتج عنها أي تقدم كبير.

ففي فيينا، انتهت المحادثات مع روسيا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم الخميس بتحذير شديد من الدبلوماسيين بشأن احتمال حدوث تصعيد عسكري بين الدول الأوروبية وروسيا.

وقال رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزير خارجية بولندا زبيجنيف راو في مؤتمر صحفي في فيينا " يبدو أن الخطر بشأن اندلاع حرب في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أصبح أكبر الآن أكثر من أي وقت خلال الثلاثين عاما الماضية".

وعلى الرغم من ذلك، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن المحادثات بين الجانبين يجب أن تستمر.

وقالت بيربوك في بريست "حتى وإذا لم يكن هناك أية تحركات فعلية حاليا، فإنه من المهم العودة في النهاية إلى طاولة الحوار".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لديه دور يقوم به في المحادثات إذا ما ظل متحدا.

وتابعت "إذا كنا نحن الأوروبيين متحدين ومتضامنين، فعندئذ يمكننا لعب دورنا على مختلف الأطر بقوة شديدة جدا، وهو الدور الذي يعتمد على الصرامة، ولكن الحوار أيضا".

وأعاد الاتحاد الأوروبي يوم الخميس فرض عقوبات على روسيا بسبب الأزمة الحدودية مع أوكرانيا. وهو القرار الذي كان قد تم الاتفاق عليه في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتستهدف القيود قطاعات اقتصادية حساسة في روسيا .

وأكد جوزيب بوريل، منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل الأوروبي والولايات المتحدة يتعاونان بصورة وثيقة في ظل التوترات التي تحيط بمسألة تعزيز القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقد بفرنسا، إنه "على الرغم مما قيل... فإننا على اتصال دائم مع الولايات المتحدة".

وجاءت تصريحات بوريل في إطار تناوله انتقادات للاستبعاد المتصور للاتحاد الأوروبي من المحادثات رفيعة المستوى بين واشنطن وموسكو.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي بفرنسا: "هناك اتصال وتنسيق مستمر ودائم مع الولايات المتحدة... لدينا ضمان بأنه لن يتم الاتفاق على شيء بشأن الأمن الأوروبي، بدون تنسيق ومشاركة فعالة من جانب الأوروبيين".

ولطالما دفعت فرنسا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، من أجل زيادة التعاون العسكري بين دول التكتل.

وجلبت المحادثات في بريست، على الخلفية الدراماتيكية للتوترات بين الناتو وروسيا، تركيزا إضافيا على المناقشات التي تحيط بما يطلق عليه " البوصلة الإستراتيجية" - وهو مقترح من أجل أسس مستقبلية للسياسة الدفاعية بالاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لوسائل الإعلام في بريست "نضع اليوم الأسس من أجل سيادة أمنية".

وتابع لودريان أن زيادة السيادة الأوروبية هي محور الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي وأن التركيز على السياسة الأمنية يعالج العديد من القضايا مرة واحدة.

وأضاف " إننا عازمون فعليا على الوصول بهذا المشروع إلى نهاية ناجحة".