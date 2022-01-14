 عالم مناعة إيطالي: لا يمكن التلقيح ضد فيروس كورونا كالأنفلونزا الاعتيادية كل شهرين - بوابة الشروق
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عالم مناعة إيطالي: لا يمكن التلقيح ضد فيروس كورونا كالأنفلونزا الاعتيادية كل شهرين

أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 يناير 2022 - 8:08 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يناير 2022 - 8:08 م

قال عالم المناعة وعضو اللجنة العلمية الفنية بإيطاليا سيرجو أبريناني، إن اللقاحات تجعل وباء كورونا (كوفيد- 19) كالأنفلونزا الاعتيادية، ولذا فلا يمكن التطعيم ضده كل شهرين.

وأضاف أبريناني، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية: "من المحتمل أن يصبح كوفيد- 19 عدوى شبيهة بالأنفلونزا، لكن يجب التمييز هنا بين الملقحين وغير الملقحين، لأنه بالنسبة للمصابين بفيروس (كوف ـ سارس ـ 2) فقط يمكن أن يتحول الأمر لإصابة كالإنفلونزا التي تصيب ملايين الأشخاص كل شتاء، والقاتلة بنسبة 1 لكل 1000 تقريبا".

وشدد على "إعادة التفكير بين العلماء الغربيين بشأن سياسات الاحتواء، كما هي الحال في الاستراتيجية الجديدة في الولايات المتحدة التي تهدف إلى التعايش بشكل طبيعي مع الفيروس بدلا من محاولة القضاء عليه".

وأشار إلى أن "إسبانيا والبرتغال وبريطانيا تتحرك في هذا الاتجاه أيضا".

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