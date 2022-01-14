الزمالك يستضيف إنبي في افتتاح مشوار الفريقين بكأس الرابطة

تنطلق اليوم، الجمعة منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، خلا نسختها الأولى بثلاث مباريات قوية، يفتتحها الزمالك بمواجهة إنبي في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، التي تضم: «فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش».

وفي أولى مباريات اليوم، يسعى الزمالك لتكرار تفوقه على إنبي من أجل تدشين بداية قوية في البطولة الجديدة، خاصة وأن الزمالك كان قد فاز على إنبي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين في أكتوبر الماضي ضمن منافسات الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز.

ولكن الزمالك سيدخل مباراة اليوم منقوصًا من أهم لاعبيه أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمد أبو جبل بسبب مشاركتهم مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة لمشاركة حمزة المثلوثي مع منتخب تونس.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة محمد عواد، حارس مرمى الفريق، بسبب الإصابة التي عانى منها مؤخرا.، إذ تعرض عواد للإصابة بكدمة في الظهر خلال الأيام الماضية، والتي أبعدته عن التدريبات الجماعية، قبل أن يشارك في جزء بسيط من مران الأربعاء.

كما غاب طارق حامد عن تدريبات فريقه الماضية، بسبب الإصابة، حسب ما كشفه الجهاز الفني للزمالك بقيادة ال فرنسي باتريس كارتيرون، حيث خاض عدة تدريبات تأهيلية خلال الأيام الماضية.

ويعمل الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة باتريس كارتيرون، حاليا على دراسة مفاتيح لعب فريق إنبي، وتحديد عناصر القوة والضعف بصفوفه، والعمل على استغلالها خلال المباراة التي ستجمعهما، من أجل تحقيق الفوز.

وطلب الجهاز الفنى للأبيض من لاعبيه، ضرورة التركيز الشديد داخل الملعب، وعدم الانشغال بأي أمور أخرى خارجية، قد تبعدهم عن تركيزهم.