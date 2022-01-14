شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، هطول أمطار غزيرة، صاحبها نشاط للرياح في بعض المناطق، وزادت الأمطار على الطريق الدولي الساحلي والمدن الساحلية، فيما حذرت الأجهزة المحلية المواطنين من الخروج إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن أعمدة الإنارة، بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

ومن جانبه، أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد لمواجهة أية أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة، وربطها مع الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة لتلقي جميع البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية.

وتهيب المحافظة بمواطنيها بالالتزام بما يلى: (عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية فى حالة البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم الخروج إلى الشوارع إلا فى حالة الضرورة القصوى، وعدم ركن السيارات تحت أي مكان احتمال سقوط الأشجار أو على فتحات تصريف المطار، وعدم البقاء فى أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم والحفاظ على مسافة آمان أكثر من المعتاد، وعدم الاقتراب أو لمس أعمدة أو أكشاك الكهرباء نظرا لسوء الأحوال الجوية.

ووجه المحافظ بمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال الرياح والأمطار، ومراجعة جميع الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة؛ حفاظأ على الأرواح والممتلكات، والتأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعي والصرف الصحي والمستشفيات العامة، والتأكيد على المتابعة المستمرة للطرق ومطالع ومنازل الكباري وفتح الطرق وكذا المتابعة المستمرة للمواقع الرسمية للأرصاد الجوية على مدار الساعة وتوعية المواطنين للابتعاد عن مواطن الخطورة.