نقل 3420 طن قمامة ومخلفات من المقالب الوسيطة لمصانع التدوير بالبحيرة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة، وتكثيف حملات إزالة القمامة والمخلفات والتخلص الآمن منها وإعادة تدويرها من خلال المحطات الوسيطة لتجميع وفرز المخلفات؛ حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، والحد من التجمعات العشوائية للقمامة بالشوارع.

وأوضح آمنة أن الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكفر الدوار قامت بنقل ١٨٣٠ طن قمامة من المقالب الوسيطة إلى مصنع التدوير منها ٩٧٠ طنا بدمنهور و٨٦٠ طنا بكفر الدوار الواردة من كافة الهندسات.

وأضاف آمنة أن الوحدات المحلية رفعت خلال الحملات اليومية ١٥٩٠ طن قمامة منها ١٧٠ طنا بأبو حمص و١٦٩ طنا بالمحمودية و٩٦ طنا بوادي النطرون و٩٠ طنا بحوش عيسى و١٦٠ طنا بكوم حمادة و١٠٠ طن بالدلنجات و١٠٥ أطنان ببدر.