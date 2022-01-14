ضبط متهم بحيازة طربة حشيش في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في الإسكندرية، من ضبط شخص، عاطل؛ لاتهامه طربة لمخدر الحشيش، بقصد الاتجار.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد بورود معلومات سرية حول قيام شخص، محل إقامته نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه في نطاق واسع.



وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض عليه في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، وبفحص حالته تبين أن لديه معلومات جنائية مُسجلة، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



وبمواجهة المقبوض عليه، بالمضبوطات، أيد ما جاء بالتحريات، واعترف بنشاطه، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته، كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول، لتسهيل الاتصال بعملائه.



ووفقًا لبيان أمني، اليوم الجمعة، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.