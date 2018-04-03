شهدت إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، صباح اليوم الجمعة، إقدام أب على خطف نجله الطفل ولاذ به بعيدًا مستقلًا دراجة بخارية (توك توك)، فيما تدخل الأهالي وأعادوا الصغير إلى والدته.

وتبين من المعلومات الأولية، أن والدي الطفل البالغ من العمر 4 اشهر، على خلافات منذ أكثر من شهر، وأن والدة الطفل امتنعت عن السماح لوالده برؤيته، ما دفع الأب لخطف الصغير لأجل رؤيته، فيما تدخل أهل المنطقة وأعادوا الصغير إلى أحضان أسرته.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، بأن الأجهزة الأمنية تفحص الواقعة، مؤكدًا على عدم تلقي أية بلاغات لمركز شرطة الحسينية بشأن الواقعة حتى الآن.