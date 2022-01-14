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مجلس الدوما: روسيا تمتلك أسلحة لا تمتلكها أي دولة أخرى

أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 يناير 2022 - 11:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 يناير 2022 - 11:44 ص

قال رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، فياتشسلاف فولودين، إن روسيا تمتلك من السلاح ما لا تمتلكه أي دولة أخرى في العالم، لكنها لا تستخدم هذه الأفضلية في حوارها مع حلف شمال الأطلسي " .
وكتب فولودين على تطبيق "تليجرام" اليوم /الجمعة/، بحسب وسائل إعلام روسية: "إن روسيا تمتلك من الأسلحة ما لا تمتلكه دولة أخرى في العالم، ولكننا لا نستخدم هذه الأفضلية في الحوار مع الناتو".
ودعا رئيس مجلس الدوما الروسي أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى تنفيذ ما اتفق عليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي وجو بايدن بشأن الأمن العالمي .
وقال بهذا الشأن:"أود أن أتوجه إلى أعضاء الكونجرس بالقول، لقد اتفق رئيسا بلدينا على بدء مشاورات حول الأمن العالمي، ومن الضروري العمل على بحث وتنفيذ اتفاقيات الزعيمين وعدم التهديد والترهيب".

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