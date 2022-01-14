وفاة طفل رضيع أصيب بجرح قطعي بالرأس أثناء ولادة قيصرية بالشرقية

توفى طفل رضيع، صباح اليوم، متأثرًا بإصابته بجرح قطعي بالرأس كان قد تعرض له أثناء ولادته في عملية ولادة قيصرية داخل أحد المراكز الطبية الخاصة بالعاشر من رمضان بالشرقية.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتعرض طفل رضيع لجرح قطعي بالرأس أثناء ولادته في أحد المراكز الطبية الخاصة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

بالانتقال والفحص وسؤال والد الطفل اتهم الطبيبة س ال، التي قامت بعملية الولادة القيصرية لزوجته بالتسبب فيما حدث للطفل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، فيما توفى الطفل متأثرًا بإصابته.