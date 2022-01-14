قومي المرأة ببنى سويف: حصلنا على حكمين بالسجن لصالح شاكيات بتهم التحرش والاعتداء

ناقش الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تقرير فرع المجلس القومي للمرأة، بشأن جهود مكتب شكاوى المرأة بفرع بنى سويف، والتى تضمنت عدد الشكاوى والإجراءات القانونية التى تم اتخاذها، وذلك خلال عام 2021، وشملت شكاوى خاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والأحوال المدنية، وتمكين وتنفيذ أحكام ومجابهة التحرش وغيرها من الشكاوى.

وتبين من التقرير، الذى أعدته نرمين محمود مقررة فرع المجلس، الإشارة إلى أن مكتب الشكاوى قد استقبل 281 شكوى منها 269 شكاوى فردية و12 شكوى جماعية، بواقع 71 شكوى خاصة بالأحوال الشخصية و22 شكاوى عمل، و31 شكاوى ضمان اجتماعي و32 تنفيذ أحكام و29 شكاوى عنف و13 شكاوى أوراق مدنية و24 شكاوى جنائية و56 شكاوى خاصة بطلبات اقتصادية واجتماعية.

كما حصل مكتب الشكاوي "من خلال شبكة المحامين المتطوعين الخاصين بالفرع وعلي نفقة المجلس القومي للمرأة بالقاهرة" على أحكام قضائية لصالح الشاكيات من دوائر محاكم الأسرة بالمحافظة ومحاكم الجنح ببني سويف وصولا لحقوق السيدات، والتي شملت 42 حكما قضائيا لأحكام النفقات والأجور والتفريق والخلع، وصدور 8 قرارات تمكين من المحامي العام من صغار وتنفيذ القرارات واستلام الأمهات للابناء في حضانتها وصدور 6 قرارات تمكين من منزل الزوجية للأمهات بصفتهن حاضنات لصغار، و9 أحكام حبس لتبديد المنقولات الزوجية الخاصة بالشاكيات، و2 حكم بالسجن من محاكم الجنايات ببني سويف لصالح شاكيات بتهم التحرش والاعتداء والتهديد، و19 تنفيذ أحكام جنائية صادرة بالفعل والقبض علي المتهمين بها تنفيذا للعدالة بما فيها تنفيذ أحكام الحبس لعدم سداد متجمد النفقات المقضي بها.

كما تضمن التقرير الإشارة إلى سرعة استجابة محامي مكتب الشكاوى للعديد من استغاثات لعدد 11 سيدة بلا مأوى يعانين من مشكلات العنف بأنواعه وإيجاد مسكن ملائم لهن تأكيدا للتعاون بين فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف ومركز استضافة وتنمية المرأة ببني سويف نحو إرسال ومتابعة العديد من حالات الشاكيات بلا مأوى ومتابعة مسئول مكتب الشكاوى للحالات النزيله بالمركز وفحص شكاوهن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها والوقوف عليها، بالإضافة إلى تجديد خطط التعامل مع الوحدات المستحدثة داخل المؤسسات الحكومية (لمناهضة العنف ضد المرأة)لمحاولة الاستفادة بها لصالح السيدات ببني سويف وتفعيل الدور الذي تقوم به تلك الجهات والخدمات التي تقدمها(وحده حقوق الأنسان بمديرية الأمن، وحد مجابهة العنف بجامعة بنى سويف، مركز استضافة وتنمية المرأة ببنى سويف ...).

بالإضافة على توسيع شبكة المحامين المتطوعين الخاصين بفرع المجلس القومي للمرأة بجميع مراكز محافظة بني سويف لضمان سرعه انجاز وتقديم المساندة القانونية اللازمة للسيدات واضافة لعدد 15 من المحامين المتطوعين على مستوى مراكز المحافظة، فضلا عن المشاركة في العديد من الحملات التي أطلقها المجلس القومي للمرأةلنقل الرسائل القانونية العامه والاجتماع بالرائدات الريفيات ممن شاركن بالحملات وعرض مستجدات القانون وتجريم الختان والتحرش وتجارة البشر وهتك العرض والضرب بمختلف أشكاله، بجانب قيام المكتب بتحديث بيانات مسئولي اتصال الجهات عدد 22 مسئول اتصال بالجهات الحكومية المختلفة داخل محافظة بني سويف، وعدد 22 جهات غير حكومية وجمعيات أهلية معتمدة.

في المقابل أثنى المحافظ على جهود فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في مجال خدمة قضايا المرأة ، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بجانب الجهود المتعلقة بمعالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة البناءة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا، مؤكدًا أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.



