مديحة حمدي بعد إصابتها بكورونا: «متقبلة الوضع وراضية»

قال الفنانة مديحة حمدي، إنها شعرت بأعراض الإصابة بفيروس كورونا يوم الأحد الماضي، مشيرةً إلى أنه بدأ بتعب في العظام وعدم قدرة على مواصلة المهام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، اليوم الخميس، أنها تمر بأوقات تستعيد صحتها فيها، ولكن سرعان ما يهاجمها التعب مرة أخري، متابعة: «الحمد لله متقبلة الوضع وراضية ومتفائلة».

واستكملت، أن نسبة الأوكسجين الخاصة بها مناسبة، ولا تستدعي الذهاب إلى المستشفى، مضيفة: «الجهاز التنفسي كان متأثر كثيرا وكان لدي احتقان شديد في اللوز والحنجرة».

وحذرت مديحة حمدي، جمهورها من فيروس كورونا وتداعياته، قائلة: «الدور شديد، وأناشد الناس تأخذ بالها أكثر خلال الفترة الحالية».

كانت أعلنت مديحة حمدي، أمس، عن إصابتها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».