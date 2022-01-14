أنتيتوكونمبو يقود ميلواكي بكس للفوز على واريورز في دوري السلة الأمريكي

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سجل النجم جيانيس أنتيتوكونمبو 30 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة ليقود حامل اللقب ميلواكي بكس إلى الفوز على جولدن ستيت واريورز 118 / 99 صباح اليوم الجمعة ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

كذلك أضاف كريس ميدلتون 23 نقطة وبوبي بورتيس 20 نقطة لميلواكي بكس الذي رفع عدد انتصاراته هذا الموسم بذلك إلى 27 مقابل 17 هزيمة، وقد حقق الفوز بعد هزيمتين متتاليتين.

وعلى الجانب الآخر، كان أندرو ويجينز أبرز عناصر واريورز خلال المباراة وسجل 16 نقطة، لكن الفريق تلقى الهزيمة الثانية على التوالي والحادية عشر له هذا الموسم مقابل 30 انتصارا.

وحقق ممفيس جريزليس الانتصار الحادي عشر له على التوالي وتغلب على مينيسوتا تيمبروولفز 116 / 108 .

واستفاد جريزليس من تألق ديزموند بين الذي سجل 21 نقطة وجارين جاكسون جونيور الذي سجل 20 نقطة.

ورفع ممفيس جريزليس بذلك عدد انتصاراته في الموسم إلى 30 مقابل 14 هزيمة.

وكان أنتوني إدواردز أبرز عناصر تيمبروولفز خلال المباراة وسجل 30 نقطة وأضاف دانجيلو راسيل 29 نقطة وست تمريرات حاسمة لكن الفريق تلقى الهزيمة الثانية والعشرين له هذا الموسم مقابل 20 انتصارا.

وسجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 33 نقطة وعشر متابعات وتسع تمريرات حاسمة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على بروكلين نتس 130 / 109 .

وفي مباراتين أخريين، تغلب دنفر ناجتس على بورتلاند تريل بليزرز 140 / 108 ونيو أورليانز بليكانز على لوس أنجليس كليبرز 113 / 89 .