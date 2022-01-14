الكشف عن ارتباط متحور أوميكرون بارتفاع معدل نقل الأطفال الرضع لمستشفيات بريطانيا

أفاد باحثون بأن سلالة أوميكرون من فيروس كورونا تسببت في ارتفاع معدل نقل الأطفال الرضع في المملكة المتحدة إلى المستشفى عن معدلات نقلهم بسبب السلالات السابقة من كوفيد- 19، إلا أن فترات الإقامة في المستشفى كانت قصيرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



وذكر فريق البحث في بيانات تم نشرها اليوم الجمعة، أن نسبة الرضع الذين لم يتموا عامهم الأول بلغت 42% من إجمالي الأطفال الذين تم نقلهم إلى المستشفى خلال موجة أوميكرون، مقارنة بـ30 % بين مايو ومنتصف ديسمبر عندما كانت سلالة دلتا هي السائدة.



ورغم ذلك كانت اختبارات الرضع الذين دخلوا المستشفى إيجابية حيث لم يتم تسجيل وفيات بينهم، وكانت حاجتهم للأكسجين أقل ومعدل إدخالهم وحدات الرعاية المركزة أقل مقارنة بموجة دلتا.



وتعزز هذه البيانات أدلة في الولايات المتحدة تشير إلى ارتفاع معدل نقل الرضع إلى المستشفى بسبب أوميكرون. إلا أن فريق البحث في المملكة المتحدة ذكر أن ذلك يندرج تحت المتوقع عادة خلال شتاء مليء بحالات العدوى التنفسية.