تحرير 348 محضرا تموينيا وضبط 15 طن أغذية مجهولة في 28 ساعة بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار شن الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز والأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة والإلتزام بالأسعار المقررة، مشيرا إلى أنه تم تحرير 348 محضرا تموينيا ضمن الحملات التموينية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال يومين بنطاق المحافظة.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمحافظة أنه تم تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المفاجئة على مدار يومى الأربعاء والخميس من الأسبوع الحالى، مشيرا إلى أنه تم تحرير 170 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وتجميع وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و178 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمى.

هذا.. ومن أبرز القضايا التى تم ضبطها، تحرير محضرين جنح ضد أصحاب مخابز بلدية بنواحي ميت شهالة بمركز الشهداء وبندر تلا لقيامهم بتجميع الدقيق البلدى المدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء والتحفظ على 15 شيكارة دقيق.

كما تحرر 3 محاضر جنح ضد المسئولين عن مخازن مواد غذائية بناحية سرس الليان وبندر قويسنا وتلا لحيازتهم 15 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على مصدرها وغير صالحة، فيما تم تحرير محضر آخر بناحية شبرا خلفون بمركز شبين الكوم ضد المسئول عن محل بقالة تموينية لحيازته ما يقرب من 2 طن سكر تمويني بهدف إعادة بيعه بالسوق السوداء، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.