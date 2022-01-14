الحكومة التشيكية تنجو من اقتراع الثقة بها فى البرلمان

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فازت الحكومة التشيكية الجديدة اليوم الخميس باقتراع الثقة بها فى البرلمان بعد مناقشات ماراثونية استغرقت 23 ساعة.

وكما كان متوقعا، فازت حكومة الائتلاف المحافظ الليبيرالي برئاسة بيتر فيالا بموافقة أغلبية واضحة من جانب المشرعين ، حيث صوت 106 أعضاء لصالحها ، بينما صوت ضدها 87 عضوا بالبرلمان.

كانت جلسة البرلمان التى بدأت أمس الأربعاء لمناقشة اقتراع الثقة قد توقفت ، في وقت مبكر من اليوم الخميس.

ودخل أعضاء من الحكومة والمعارضة في تراشق كلمات عنيف لأكثر من 22 ساعة.

وقال رئيس الوزراء السابق الملياردير الشعبوي أندري بابيش الذي خسر الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إن الحكومة الجديدة " تخدع المواطنين ولا تتفوه إلا بالكلام الفارغ".

ويتمتع الائتلاف المحافظ الليبرالي المؤلف من خمسة أحزاب تحت رئاسة فيالا بأغلبية 108 من أصل 200 مقعد، في مجلس النواب. وحدد الائتلاف هدف دمج الميزانية وتوسيع الطاقة النووية وموارد الطاقة المتجددة وأن يكون شريك "موثوق وجدير بالاحترام" داخل الاتحاد الأوروبي.

وتتولى جمهورية التشيك رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي من فرنسا في النصف الثاني من العام.

وينص الدستور التشيكي على أن أي حكومة جديدة يجب أن تخضع لتصويت بالثقة في البرلمان خلال 30 يوما من تنصيبها.