واشنطن تضغط على حلفائها الأوروبيين لفرض عقوبات على روسيا

قالت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على حلفائها الأوروبيين للموافقة على فرض عقوبات محتملة ضد روسيا، وذلك في ظل قلق واشنطن من التقدم البطئ في محادثاتها المستمرة مع موسكو منذ أسابيع، وتصاعد المخاوف من اتخاذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قراراً بغزو أوكرانيا، في وقت قريب.

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة، على محادثات هذا الأسبوع، أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشت أيضاً مع الحلفاء الأوروبيين مجموعة الإجراءات الانتقامية المحتملة التي قد تتخذها موسكو".

وأضافت أن إدارة بايدن ناقشت مع الأوروبيين إمكانية غزو روسيا لأوكرانيا، فضلاً عن محاولة موسكو التخطيط لانقلاب ضد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أو أي عمليات أخرى لزعزعة الحكومة الأوكرانية.

وتوضح بلومبرج، أنه رغم نفي الرئيس الروسي التخطيط لغزو أوكرانيا، فإنه يطالب بضمانات أمنية من حلف شمال الأطلسي، مع مواصلة حشد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وقالت نائب وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن "الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف الناتو تحدثوا بصوت واحد هذا الأسبوع لدعم المبادئ الأساسية، وهي أن جميع البلدان حرة، ويجب أن تكون حرة في اختيار تحالفاتها، السيادة والسلامة الإقليمية أمران مقدسان".

وتضيف بلومبرج أن تشكيل قوة ردع اقتصادية موحدة وسيلة مهمة في المحاولات الرامية لثني الرئيس الروسي عن العمل العسكري ضد أوكرانيا، خاصة في غياب تحديد مواعيد لمزيد من النقاشات مع موسكو.

وصعد المسؤولون الروس حدة خطاباتهم أمس الخميس، فقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن "المحادثات مع الدول الغربية، وصلت إلى طريق مسدود".