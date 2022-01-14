قالت الفنانة سمية الخشاب، إن شائعات الزواج تلاحقها باستمرار كونها من الفنانات الجميلات، وسخرت قائلة: «بيقولوا عليا كده عشان لذيذة وجميلة ودمي شربات وأي حد بيعدي بيجوزوني له ويطلقوني وفى حالة اتهاض ليا، والست لما تكون جميلة بتكون معرضة للشائعات».

وفجرت، خلال حوار ببرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة «القاهرة والناس»، اليوم الخميس، مفاجأة بشأن موقفها من الزواج قائلة: «أنا مش عايزة اتجوز تاني وانا كده ملكة وبالنسبة لى الزواج نظام اجتماعي فاشل، ومش بفكر في اللي فات وأنا عايشة الحاضر».

وعن حقيقة زواجها من المطرب الشعبي عمر كمال بعد مشاركته في أغنية، ردت قائلة: «زواجي من عمر كمال إشاعة تافهة وشروطي للجواز يبقى طيب ولطيف وغني وكريم ويكون مش بيشوف غيري يعني أعمى».