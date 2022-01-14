حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بحي العرب في بورسعيد

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قام المهندس وليد الدعدع سكرتير حي العرب بمحافظة بورسعيد، بالاستعانة بالإدارات التنفيذية والتي تضم المتابعة والإشغالات والرخص وشئون البيئة بعمل حملة لرفع الإشغالات والتعديات المخالفة،

ومراجعة التراخيص للمحال والمطاعم والمخابز بنطاق حى العرب حيث تم رفع جميع كافة الإشغالات المخالفة.

كما تم مراجعة التراخيص، واستدعاء غير المرخص لديوان عام الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية

ضدهم.

وقال اللواء محمد يسري رئيس الحى العرب ببورسعيد لـ«الشروق»، إن الحملة مستمرة لإزالة جميع الإشغالات في نطاق الحي، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشوارع والميادين، وإزالة كافة التشوهات والمخالفات،

مؤكدا أنه سيتم المتابعة المستمرة لعدم عودة هذه الإشغالات مرة أخرى.

وذكر أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتطبيق القانون بكل حزم لإعادة الانضباط إلى كافة مناطق وشوارع الحي.