 الولايات المتحدة تؤكد دعمها لعراق مستقر ومزدهر وموحد - بوابة الشروق
الجمعة 14 يناير 2022 3:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

الولايات المتحدة تؤكد دعمها لعراق مستقر ومزدهر وموحد

أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 يناير 2022 - 2:39 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يناير 2022 - 2:39 م
شدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن على دعم الولايات المتحدة لعراق مستقر ومزدهر وديمقراطي وموحد.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية - في بيان عبر موقعها الإلكتروني- ، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وهنأ بلينكن، بحسب البيان، رئيس مجلس النواب على إعادة انتخابه وأعرب عن تقديره للدور الذي يلعبه مجلس النواب في العملية الديمقراطية في العراق وعمله في دعم السيادة الوطنية للعراق.

وتطرق الجانبان إلى العمل المهم الذي ينتظر العراق، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة تتصدى للتحديات الملحة التي يواجهها البلاد.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك