الولايات المتحدة تؤكد دعمها لعراق مستقر ومزدهر وموحد

شدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن على دعم الولايات المتحدة لعراق مستقر ومزدهر وديمقراطي وموحد.



جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية - في بيان عبر موقعها الإلكتروني- ، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.



وهنأ بلينكن، بحسب البيان، رئيس مجلس النواب على إعادة انتخابه وأعرب عن تقديره للدور الذي يلعبه مجلس النواب في العملية الديمقراطية في العراق وعمله في دعم السيادة الوطنية للعراق.



وتطرق الجانبان إلى العمل المهم الذي ينتظر العراق، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة تتصدى للتحديات الملحة التي يواجهها البلاد.