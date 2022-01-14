 سمية الخشاب عن شيرين: مفيش حد يستاهل إنك تتخلي عن شعرك.. احنا بنقعد سنين نربيه - بوابة الشروق
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سمية الخشاب عن شيرين: مفيش حد يستاهل إنك تتخلي عن شعرك.. احنا بنقعد سنين نربيه

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 14 يناير 2022 - 7:32 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 يناير 2022 - 7:32 ص

قالت الفنانة سمية الخشاب، إنّها صُدمت عندما رأت الفنانة شيرين حليقة الشعر بعد انفصالها عن زوجها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة "القاهرة والناس": "الست زمان لما كانت بتحلق شعرها أو تقصه كان السبب إنه جوزها بيكون مات في الحرب.. تصرف (شيرين) له أكثر من تفسير نفسي".

وأشارت إلى أنّ شيرين ربما حاولت التخلص من حياة سبّبت لها مشكلات وأصبحت في طي النسيان، وهو ما يعتبر رد فعل طبيعي أو هو عبارة عن رد فعل نفسي بدبن تفكير أو معاناتها من "لخطبة".

وتابعت: "مفيش حد يستاهل إنك تتخلي عن شعرك.. إحنا بنقعد سنين نربي فيه.. لكن شيرين جميلة بشكلها وإحساسها.. إحنا بنعشقها وهي قوية".

وعبّرت عن ثقتها بأنّ شيرين قادرة على تخطي هذه الأزمة وأن تعود قوية، وتبدأ مرحلة جديدة في حياتها.

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