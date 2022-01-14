لأول مرة في ألمانيا: أكثر من 90 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية وغير المعدية بألمانيا، تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في غضون يوم واحد حاجز 90 ألف إصابة لأول مرة، حيث بلغت 92 ألفا و223 حالة في غضون 24 ساعة.

وأفاد معهد (روبرت كوخ) اليوم /الجمعة/ بأن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) ليوم أمس /الخميس/ وصل إلى مستوى مرتفع جديد؛ حيث بلغ 81 ألفا و417 حالة، فيما سجل قبل أسبوع 56 ألفا و335 إصابة، كما وصل معدل الإصابة لمدة سبعة أيام لكل 10 آلاف نسمة إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 470.6 إصابة.

ووفقا للسلطات الصحية فإنه -في غضون 24 ساعة- تم تسجيل 286 حالة وفاة بفيروس (كورونا) فيما تم تسجيل 264 حالة وفاة قبل أسبوع، وبلغ إجمالي الوفيات بفيروس كورونا، 115 ألفا و337 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 7 ملايين و835 ألفا و451 إصابة مؤكدة منذ بداية الوباء، وبلغ إجمالي تعداد المتعافيين 6 ملايين و914 ألفا و700 حالة.