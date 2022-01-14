فريدة الشوباشي: من أجمل صفات السيسي أنه يفكر في البناء دائما

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، تعليقًا على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل ختام منتدى شباب العالم، إن مصر اليوم في عيد بالمعنى الحقيقي للكلمة، معقبة: «عندنا رئيس دلوقتي شايف كل حاجة، بيدينا أمل، في كل اجتماع بيعمله وكل لقاء بيعمله يرتب عليه ما هو قادم أجمل».

وأضافت، في مداخلة هاتفية لفضائية «الأولى المصرية»، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس يفعل أشياء تمنح الشباب الإحساس بالمسؤولية، وشعور بأن إسهاماتهم مقدرة ومحترمَة، متابعة: «ده أملي كمواطنة كبيرة السن تجاوزت الـ80، بحب أوي لما أشوف الشباب متحمس وبيحب مصر، بعكس الفترات السودا اللي كنا فيها وكان فيها الوطن ملهش قيمة».

ولفتت إلى تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حب الوطن وقدرة الشباب، مضيفة: «هناك أشياء تجعلني أشعر أن هذا القائد العظيم يرجع مصر لمكانها ومكانتها».

وذكرت أن مصر عادت أيقونة في العالم مرة أخرى، لتمد يدها بالبناء، مستطردة: «هذا الرجل من أجمل صفاته إنه دايما يفكر في البناء والمساعدة مش في الهدم والتآمر اللي كنا بنشوفه، عشان كده مصر كلها وراه» في إشارة منها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورأت أن منتدى شباب العالم تجربة تضيف للرصيد المصري منذ تفويض الرئيس السيسي بالقيادة، ذاكرة أن العالم كله يتابع المنتدى اليوم، ما يؤكد أن مصر أصبح لها وزنها وتقديرها بين قوى العالم المختلفة.

وبدأ مساء اليوم الخميس، حفل ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، في مقر النصب التذكاري لإحياء الإنسانية.

وتشهد الفعاليات، انعقاد الجلسة للمنتدى وإعلان التوصيات وإطلاق مشروع النصب التذكاري لاحياء الإنسانية.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.