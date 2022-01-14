يشارك عشرات الآلاف من الهندوس المتدينين في الهند، اليوم، في مهرجان ماغ ميلا، أحد أقدس الطقوس الهندوسية رغم الانتشار الكبير لفيروس كورونا.



ونزل عشرات الآلاف من الهندوس، بقيادة رؤساء أديرة وزاهدين ملطخين بالرماد، في المياه المثلجة لنهر الغانج المقدس في شمالي الهند اليوم الجمعة على الرغم من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.



وتجمع الزوار الهندوس عند ملتقى نهري الغانج ويامونا مع نهر ساراسواتي الأسطوري في مدينة براياغراج، على بعد 200 كيلومتر شمال شرق لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش، للمشاركة في مهرجان ماغ ميلا، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



ونزل الهندوس بقيادة رؤساء أديرة وزاهدين ملطخين بالرماد، في المياه المثلجة لنهر الغانج المقدس، وهي طقوس يعتقد الهندوس أنها تغسل خطاياهم وتحررهم من دورة الموت والبعث.



ومن المتوقع أن يحتفل ملايين الهندوس بالمهرجان لمدة 47 يوما. وسيبقى الكثير منهم على ضفاف نهر الغانج لمدة شهر ليعيشوا حياة الزهد، معتقدين أنهم سينالون الخلاص.



هذا وتتزايد إصابات فيروس كورونا، بسرعة قياسية في جميع أنحاء الهند، حيث سجلت البلاد أكثر من 264 ألف إصابة جديدة اليوم، لكن الحالات التي تحتاج للعلاج في المستشفيات لا تزال منخفضة نسبيا.