استطلاع: الاشتراكيون يقتربون من الفوز بأغلبية مطلقة في البرتغال

يمكن لرئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا أن يطمح في الفوز بأغلبية مطلقة للمرة الأولى في الانتخابات البرلمانية الجديدة المقررة في 30 كانون الثاني/يناير الجاري.

ووفقا لاستطلاع رأي نشرته يوم الخميس الجامعة الكاثوليكية في لشبونة، فقد أعرب 39 % ممن شملهم الاستطلاع عن رغبتهم في التصويت للحزب الإشتراكي البرتغالي، وهو ما يمنح الحزب ما يصل إلى 113 مقعدا. ويحتاج أي حزب إلى 116 مقعدا من بين 230 مقعدا للفوز بالأغلبية المطلقة.

وتقدم الحزب الإشتراكي بنقطة مئوية واحدة مقارنة بآخر استطلاع رأي أجري في مطلع الشهر الجاري.

وتراجع أقرب منافسيه، الحزب الديمقراطي الاجتماعي المحافظ بقيادة المرشح روي ريو من 32 % إلى 30 %. وحل بعده كل من الكتلة اليسارية الماركسية وحزب "شيجا" الشعبوي اليميني بفارق كبير حيث حصل كل منهما على 6 %.

وأجري الاستطلاع لصالح قناة "أر تي بي" التلفزيونية الحكومية وصحيفة "بابليكو" الشهيرة والتي تعتبر ذات موثوقية للغاية.

وكان كوستا قد تولى رئاسة حكومة أقلية منذ عام 2015. وفي آخر انتخابات جرت في خريف عام 2019 حصل حزبه على 3ر36 % وفاز ب 108 مقاعد.