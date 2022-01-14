موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا لمباراة الإسماعيلي

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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة.

وتحدث المدير الفني للفريق خلال المحاضرة عن العديد من الجوانب الفنية والخطيطة بعد مباراة الجونة التي أقيمت أمس في الجولة الأولى وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وانتظم في مران الأهلي اليوم كل من حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا في التدريبات الجماعية.

وكان الأهلي قد تعادل مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي اقيمت أمس علي ملعب الأهلي we السلام ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويخوض مبارياته القادمة على النحو التالي:

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.