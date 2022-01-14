تشهد محافظة الأقصر، اليوم، الجمعة، انطلاق فعاليات الدورة 29 من ماراثون مصر الدولي، وذلك تحت رعاية كلًا من وزارتي السياحة والآثار، والشباب والرياضة، والاتحاد المصري لألعاب القوى، وتحت إشراف الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وانتهت المحافظة من جميع الاستعدادات لاستضافة الماراثون الذي ينطلق للمرة 29 على التوالي بالمحافظة، ويشارك فيه 32 دولة أوروبية وعربية من مختلف دول العالم بينها مصر، وسويسرا، بلجيكا، السعودية، فرنسا، الصين، أيرلندا، الأردن، البرازيل، إسبانيا، كندر، أمريكا، اليابان، أستراليا، بولندا، هولندا، وألمانيا.

وينظم الماراثون سنويا في يناير بالأماكن الأثرية، للترويج للسياحة، وزيادة الإقبال السياحي على المحافظة، وهذه المرة تم التنسيق مع مسؤولي وقيادات الماراثون للمساهمة في تنظيم سلسلة من الزيارات لجميع المشاركين من حول العالم لتشجيع وتنشيط حركة السياحة بالأقصر.

يبدأ خط سير سباق الماراثون من معبد حتشبسوت بالدير البحري، متجهًا يمين مرورًا بمدينة هابو ثم تمثالي ممنون ثم الاتجاه شمالًا طريق وادي الملوك بالبر الغربي، ثم الاتجاه مرة أخرى شمالًا مرورًا بمعبد سيتي الأول ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية السباق.