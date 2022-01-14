أمريكا والأردن يؤكدان أهمية شراكتهما الاستراتيجية في تحقيق السلام والاستقرار

شدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الأردني ونائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن في تعزيز الأهداف الإقليمية المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار و الأمان .



جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة خلال اجتماعهما في واشنطن حيث ناقشا أهمية تنفيذ الإصلاحات التي توسع النمو الاقتصادي والفرص، بما في ذلك تأمين الوصول إلى المياه .



وجدد وزير الخارجية الأمريكي، بحسب البيان، التأكيد على التزام الولايات المتحدة باستقرار المنطقة من خلال دعم الحل السياسي في سوريا وحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني .

وتوجه بلينكن بخالص الشكر لنظيره الأردني على ريادة الأردن في المنطقة، لا سيما في استضافة اللاجئين.