ميدو: الإعلام سبب رفضي لتدريب المنتخب الأولمبي بـ 180 ألف جنيه

كشف أحمد حسام ميدو مدرب نادي الزمالك، كواليس رفضه تدريب المنتخب الأولمبي، قبل إسناد هذه المهمة للمدرب الحالي شوقي غريب، والذي قاد الفراعنة في أولمبياد طوكيو خلال الصيف الماضي.

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أثناء مجلس هاني أبوريدة عُرض علي تدرب المنتخب الأولمبي وتحدث معي أبوريدة وسيف زاهر وحازم إمام".

وأضاف:" أبوريدة عرض علي تدريب المنتخب الأولمبي قبل الولاية الأولى لشوقي غريب مقابل 180 ألف جنيه شهريا، ورفضت العرض بسبب الراتب".

وتابع: "حينها كنت أعمل بالإعلام وأتقاضى 50 ألف دولار شهريا، وراتب المنتخب كان بعيد للغاية عما أتقاضاه من الإعلام".

وشدد: "عرضت على الاتحاد تدريب المنتخب مع استمرار عملي الإعلامي على أن أظهر مرة واحدة أسبوعيا في التلفزيون مقابل منح نصف راتبي لاتحاد الكرة، لكن أبوريدة رفع هذا المقترح".

وأوضح: "لو عرض علي الأمر مرة أخرى مقابل نفس الراتب 180 ألف جنيه، لن أقبل، ولم اتلقى اي اتصالات من جانب اتحاد الكرة في الأيام الأخيرة لتولي تدريب أي من المنتخبات الوطنية، حتى بعد تواجد حازم إمام ومحمد بركات في مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وحول تدريب الزمالك، عقب الاعتزال، استرسل: "بعد اعتزالي بـ 6 أشهر، أتصل بي كمال درويش، وكان رئيس نادي الزمالك في ذلك الوقت وسألني إذا كنت أرغب في تدريب الفريق، ووافقت على الفور".

ونوه: "كان أصعب شيء واجهته في بدايتي التدريبية مع نادي الزمالك، هي قيادة لاعبين زاملتهم من قبل في الملعب، وفي اليوم الأول، ملعب حلمي زامورا "كان متقفل" بسبب حضور الجماهير التي كانت تنتظر مشاهدتي مع الفريق".

واختتم: "كنت أقوم بتسويق النادي نفسه وكنت أقابل الشركات بنفسي لبيع بدلة النادي، وقمت ببيع كواليس الفريق، لأحدى القنوات الفضائية مقابل مليون ونصف جنيهًا، وتمكنت من توفير 6 مليون جنيهًا لخزينة الزمالك في فترة تواجدي، بعدما كانت لا تحتوي على جنيهًا واحدًا ".