ثنائي هجومي يقود تشكيل إنبي أمام الزمالك

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أعلن حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن تشكيل فريقه البترولي الذي سيخوض مباراة الزمالك، المقرر لها، الثانية عصر اليوم الجمعة.

ويواجه إنبي نظيره الزمالك اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي

الدفاع: عبد الرحمن عماد، إبراهيم يحيى، خالد رضا، محمد حامد

الوسط: أحمد العجوز، مصطفى جمال، عمرو عدلي، دينو بيتر

الهجوم: جون ايبوكا، جرجس مجدي.

البدلاء: عبد الرحمن سمير، علي فوزي محمد مرسي، محمد إسماعيل، محمد شريف، مصطفى دويدار، صلاح ريكو، أحمد جمعة، مصطفى شلبي.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، التي تضم: «فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش».