حلف الناتو يدين الهجوم السيبراني على الحكومة الأوكرانية

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أدان أمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج بشدة الهجوم الإلكتروني الذي استهدف في وقت مبكر من اليوم الجمعة المواقع الإلكترونية الحكومية الأوكرانية.

وقال ستولتنبرج إن الحلف يدعم أوكرانيا في ردها على هذا الهجوم.

وأضاف "يتبادل خبراء الانترنت بالناتو في بروكسل المعلومات مع النظراء الأوكرانيين بشأن الأنشطة السيبرانية الخبيثة الحالية. كما يدعم الخبراء المتحالفون في البلاد السلطات الأوكرانية على الأرض".

وتابع "في الأيام المقبلة، سوف يوقع الناتو وأوكرانيا اتفاقا بشأن التعاون السيبراني المعزز بما في ذلك الدخول الأوكراني لمنصة حلف الناتو الخاصة بتبادل معلومات البرامج الخبيثة ".