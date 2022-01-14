قطاع الضيافة في ألمانيا يخسر نحو ربع عمالته خلال 2021

فقد قطاع الضيافة في ألمانيا نحو ربع عمالته خلال معظم عام 2021 بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة في مقره بمدينة فيسبادن أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي تراجع عدد العاملين في القطاع بنسبة 4ر23% مقارنة بنفس الفترة الزمنية في عام ما قبل الأزمة 2019. وبلغت ذروة تدني العمالة في القطاع في شباط/فبراير 2021.

وكان العاملون في الحانات الأكثر تضررا، حيث تراجعت نسبتهم إلى النصف تقريبا (7ر44%)، بينما تراجعت العمالة في المطاعم بنسبة 5ر22%، وبنسبة 1ر17% بين متعهدي توريد الأطعمة.

كما تضررت أيضا العمالة الهامشية التي شكلت عام 2020 أكثر من ثلث القطاع (07ر1 مليون عامل). وتعمل أغلب العمالة الهامشية في الحانات التي تضررت بشدة في الجائحة.

كما تراجعت فرص التدريب المهني في القطاع، حيث بلغت نسبة التراجع في التدريب على الطهو نحو 20% في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وبنسبة 1ر16% في التدريب على أنظمة الضيافة، وبنسبة 9ر21% في التدريب على العمل في خدمات المطاعم.