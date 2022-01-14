تقرير: جهاز الأمن السري لألمانيا الشرقية تجسس على المستشار شولتس لسنوات

ذكر تقرير إخباري أن جهاز الأمن السري لألمانيا الشرقية "شتازي" قام بجمع معلومات عن المستشار أولاف شولتس لسنوات، عندما كان ناشطا سياسيا شابا ، حتى أنه تتبعه في ألمانيا الغربية بمدينته هامبورج.

وأكد الأرشيف الاتحادي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس أنه تبادل وثائق "شتازي" مع صحيفة بيلد الألمانية التي نشرت التقرير.

وجاء رد فعل شولتس، من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي خلف أنجيلا ميركل بمنصب المستشار، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، هادئا إزاء ما تم كشفه من ملفات.

وقال في مؤتمر صحفي: "بالطبع أعرف حقيقة أنه تم التجسس على أيضا.. لم يكن أمرا طيبا لكنه كان الوضع المتبع".

ولم يعلق على ما إذا كان اطلع بالفعل على هذه الملفات.

وانضم شولتس، 63 عاما الآن، للاشتراكيين الشباب للحزب الديمقراطي الاجتماعي، في منتصف السبعينيات، وكان نائبا لرئيس لمجموعة الشباب في الفترة بين عامي 1982 و1988.

وخلال تلك الفترة، سافر عدة مرات مع وفود إلى ألمانيا الشرقية بناء على دعوة من حركة الشباب الحر. ووفقا لبيلد، تم توثيق ذلك في ملفات شتازي.