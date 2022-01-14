جوتيريش يدعو المجتمع الدولي للإفراج عن أموال أفغانستان المجمدة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولي إلى تمويل نداء إنساني للأمم المتحدة بقيمة 5 مليارات دولار لدعم شعب أفغانستان .

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته للصحفيين بشأن أفغانستان، من أن ملايين الأفغان على وشك "الموت"، وحث المجتمع الدولي على تمويل النداء الإنساني للأمم المتحدة البالغ 5 مليارات دولار والإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة، وبدء تشغيل نظامها المصرفي لتجنب الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.. حسبما ذكر موقع /أنباء الأمم المتحدة/ الالكتروني في نسخته الإنجليزية .

وقال جوتيرتيش إن للولايات المتحدة دورا هاما للغاية تلعبه لأن معظم النظام المالي في العالم يعمل بالدولار، وقد جمدت الولايات المتحدة 7 مليارات دولار من الاحتياطيات الأجنبية الأفغانية، المحتفظ بها بشكل أساسي في الولايات المتحدة .

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن 7ر8 مليون أفغاني على شفا المجاعة، وقال جوتيرتيش إنه من الضروري ضخ السيولة بسرعة في الاقتصاد الأفغاني وتجنب الانهيار الذي قد يؤدي إلى الفقر والجوع والعوز للملايين.

ومن المقرر أن يعقد منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن جريفيث ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير اجتماعا افتراضيا، اليوم، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.