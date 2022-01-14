خالد ميري: منتدى شباب العالم تجربة مميزة ستنُقل للعالم أجمع

قال الكاتب الصحفي والإعلامي خالد ميري، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول كل القضايا المهمة خلال فعاليات منتدى شباب العالم.

وأضاف خلال برنامج "كلمة السر" على شاشة "صدى البلد"، أنّ المشاركين في المنتدى خرجوا بتجربة مميزة ستنُقل للعالم أجمع، مؤكّدًا أن هذا الحدث يبرهن على عودة مصر الكبيرة.

وأشار إلى المنتدى جمّع العالم بأكلمه على أرض مصر في مدينة شرم الشيخ، مؤكّدًا أنّ المنتدى لم يكن عاديًا كونه جاء في ظل جائحة كورونا.

ولفت إلى أنّ تنظيم المنتدى شهد إتباع الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى لينجح المنتدى في تقديم المطلوب منه.

وشدد على أن الرئيس السيسي مؤمن بالشباب بدءًا بالمؤتمرات الشبابية وجعْل 2016 هو عام الشباب، ومن ثم منتدى شباب العالم الذي بدأ في 2017.

وشهد الرئيس السيسي، مساء الخميس، حفل ختام منتدى شباب العالم في مقر النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، بحضور قرينته السيدة انتصار السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.