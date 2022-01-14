قال أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للزمالك، إن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، هو سبب الأزمة الحالية التي يواجهها الفراعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وتلقى كيروش العديد من الانتقادات من قبل النقاد ووسائل الإعلام والجماهير، بسبب عدم وجود خطة واضحة للفراعنة في مباراته أمام نيجيريا، والدفع بلاعبين في مراكز غير مراكزهم الأساسية.

وكان المنتخب المصري خسر من منافسه النيجيري، بهدف وحيد دون رد في المباراة التي جمعت بينهما، بمنافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف ميدو خلال حواره بقناة "أون تايم سبورتس": "كيروش سبب الأزمة الحالية، ويقع في أخطاء بدائية بكرة القدم ولابد أن يتدخل الجهاز المعاون ويشاركه الرأي".

وتابع: "لابد أن يتواصل الثنائي حازم إمام ومحمد بركات عضوا مجلس إدارة الاتحاد مع وائل جمعة مدير المنتخب، ومطالبته بالتحدث مع كيروش من أجل إشراك الجهاز المعاون في اختياراته وأن يكون لضياء السيد المدرب العام دور معه خلال المباريات ويأخذ برأيه لأن ضياء مدرب كبير".

وشدد: "أتمنى خسارتنا في المباراة الأولى أمام نيجيريا تكون صفعة على وجوه الجميع في منتخب مصر".

واختتم: "يجب أن يكون هناك رد فعل داخل الملعب من اللاعبين في المباراة المقبلة أمام غينيا، وأقل شىء أن نصل نصف النهائي في كأس أمم إفريقيا ان شاء الله".

ومن المنتظر أن يستأنف منتخب مصر مبارياته في كأس الأمم الإفريقية، يوم السبت القادم، حيث يلاقي في تمام الساعة التاسعة مساء منتخب غينيا بيساو، ضمن مباريات المرحلة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة.

ويبحث الفراعنة على اقتناص النجمة السمراء الثامنة، بعد التتويج 7 مرات من قبل في رقم قياسي، يليه منتخب الكاميرون برصيد 5 بطولات، يليه غانا برصيد 4 ألقاب ثم نيجيريا برصيد 3 بطولات.

ويعد منتخب مصر هو الأكثر ظهورًا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ بالمشاركة 42 مرة ثم كوت ديفوار 23 مرة وغانا 22 مرة .