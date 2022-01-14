التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبي في كأس الرابطة

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يواجه نادي الزمالك نظيره إنبي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، خلا نسختها الأولى.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، التي تضم: «فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش».

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة انبي.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراة انبي بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد عبدالشافي، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، حازم إمام

الوسط: محمود عبدالعزيز، محمد أشرف روقا

وأمامهما: رزاق سيسيه، يوسف أوباما، مصطفى فتحي

الهجوم: حسام أشرف.

ويسعى الزمالك لتكرار تفوقه على إنبي من أجل تدشين بداية قوية في البطولة الجديدة، خاصة وأن الزمالك كان قد فاز على إنبي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين في أكتوبر الماضي ضمن منافسات الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز.