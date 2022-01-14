قال أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك الأسبق، إن النادي الأهلي يعد هو النادي الوحيد في مصر الأقرب للأندية الأوروبية، بسبب العمل المؤسسي الذي يتبعه والنظام الإداري بداخله.

وأضاف "ميدو" في تصريحاته بقناة "أون تايم سبورت": "الأهلي أقرب نادي للأندية الأوروبية، يحاول دائما أن يسير وفق منظومة ورؤية مستقبلية".

وتابع: "الزمالك في الوضع الحالي ينافس وحش وهو النادي الأهلي الذي يقف على أرض صلبة دائما، ولكن الزمالك يمكنه منافسة الأهلي".

وأوضح: "في الزمالك هناك دائما مبررات للهزيمة سواء بالتحكيم أو الظروف، علينا أن نغير هذه العقلية حتى نحصل على الدوري كل عامين أو ثلاث أعوام".

وأردف: "إذا ظل الزمالك يفكر في نظرية المظلومية ويعطي هذا الاحساس لجماهيره، سيظل الوضع كما هو نحصل على الدوري كل سبع سنوات مرة، رغم أن إمكانيات الزمالك تؤهله لمنافسة الأهلي بشكل دائم، لكنه يحتاج لتغير التفكير والعقلية".

واختتم: "الفارق بين الأهلي والزمالك ستجده بعد تتويج الفريقين بالدوري، الأهلي إذا فاز في اليوم التالي تجد لاعبيه في المران ويستعدون للبطولة الأخرى، أما الزمالك تجد اللاعبين في اليوم التالي يمتنعون عن المشاركة في المران لحين الحصول على المستحقات أو يواصلون الاحتفالات".