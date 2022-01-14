استمرار التراجع الكبير بسعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية بشكل كبير ومفاجئ في مستهل تعاملات اليوم /الجمعة/ وبمعدل متسارع، مما أدى إلى زحام أمام مكاتب الصرافة في مناطق متفرقة بلبنان لاستبدال الدولار تحسبا لاستمرار التراجع الملحوظ في سعر الصرف والذي بدأ أمس.

وبلغ السعر الافتتاحي لصرف الدولار أمام الليرة 29 ألفا و500 ليرة لكل دولار متراجعا عن متوسط سعر ختام تعاملات أمس والذي بلغ 29 ألفا و800 ليرة لكل دولار. وبعد قرابة ساعتين من بدء التعاملات، تراجع الدولار بشكل مفاجئ إلى أدنى مستوياته في العام الجديد ليسجل 27 ألفا و400 ليرة لكل دولار.

وكان سعر صرف الدولار بلغ في مستهل تعاملات الأسبوع يوم الاثنين الماضي قرابة 33 ألفا و500 ليرة لكل دولار في أعلى مستوى بتاريخ العملة اللبنانية.

ولم تشهد الأحوال السياسية أو الاقتصادية بلبنان أي متغيرات تؤثر على سعر الصرف خلال اليومين الماضيين، وخصوصا في ظل استمرار أزمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء التي دخلت شهرها الرابع، فضلا عن استمرار الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية.