كوريا الجنوبية تسجل 4542 إصابة جديدة بكورونا و49 وفاة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أن البلاد سجلت 4542 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بذلك ارتفع إجمالي الاصابات إلى 683 الفا و 566 إصابة.

وتم تسجيل 49 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6259 حالة وفاة.

وانخفض عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد-19 إلى 659حالة، عند مستوى أقل من 700 حالة لأول مرة منذ أكثر من شهر.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي 38ر43 مليون شخص أو 5ر84 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 42ر22 مليون شخص أو 7ر43% جرعات تعزيزية.